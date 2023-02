Op haar 45ste raakte Kim Loohuis uit Maarssen verslingerd aan triatlons

,, Sinds afgelopen jaar doe ik aan triatlons. Ik startte via een soort cursus zwemanalyse, waarin allerlei verschillende mensen in zes maanden worden klaargestoomd voor de achtste triatlon van Maarssen. Dat was vorige jaar op 27 augustus. Dat was zo leuk en ging niet eens zo heel slecht, dat het smaakte naar meer.

Een maand later deed ik al mee aan de triatlon van Alphen aan den Rijn. Dat was al een kwart triatlon, dus dubbele afstanden. Wat voelde het goed om sneller dan gedacht over die finish te komen! En helemaal tof om dat te delen met mensen waarmee je al die maanden hebt getraind. Ik heb nu de smaak te pakken, dus mijn doel voor dit jaar is de halve triatlon, de Ironman 70.3, van West-Friesland in Hoorn, eind juni. Leuk detail: de race is op 25 juni en een dag later word ik 46 jaar! Dus als het meezit, volbreng ik nog op mijn 45e een halve triatlon.

Onderdeel van mijn training, volgens mijn coach die is sinds kort heb, is het rennen van een halve marathon. Ik ben van nature geen renner. Dacht ik eerst mee te doen aan de maandelijkse hardloopwedstrijd van Vechtstreek in Beweging rondom de Maarsseveens plas. Maar nu mag ik via een sponsorplek voor MS Society deelnemen aan de London Landmarks Half Marathon. De keuze voor MS Society als goed doel is een logische aangezien mijn zus al meer dan twintig jaar MS heeft. Ik heb het minimale sponsorbedrag al bijeengebracht, dus ik mag op 2 april aan de start verschijnen. En op de een of andere manier ben ik ineens veel gemotiveerder.”

