Op zijn knieën in het gras fotografeert Marco (51) insecten: ‘Je hebt vaak maar één kans’

Hoe ben je op het idee gekomen om insecten te fotograferen?

Marco: ,,Ik fotografeer graag in macro. Dat is het fotograferen van heel kleine objecten van dichtbij. Die breng je dan heel groot in beeld. Bijvoorbeeld planten, maar ook insecten. Dit leerde ik een paar jaar terug op een fotoclub. Er ging een wereld voor mij open. Het verbaasde me hoeveel soorten insecten er zijn. Om te beginnen al in je eigen achtertuin, maar ook in een park. Als ik een minuutje ergens zit, zie ik ineens allemaal beestjes bewegen. Dan loopt er een torretje, hangt er een spin en vliegt er een libelle voorbij. Wat ik in beeld breng, kun je met het blote oog bijna nooit zien. Dat maakt het zo mooi.’’