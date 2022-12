Opbrengst verkoop monumentaal pand aan Springweg in Utrecht naar kinderziekenhuis

Het gaat om een monumentaal pand, of eigenlijk twee, aan de Springweg 184 en 184BS. Op de begane grond is een bedrijfsruimte van zo’n 350 vierkante meter groot, die al jarenlang wordt verhuurd aan fysiotherapiepraktijk Fysiofit, met onder meer diverse spreekkamers en een trainingszaal. Erboven, op Springweg 184BS, zijn vijf zelfstandige studio’s verdeeld over drie verdiepingen, 220 vierkante meter groot.

Het pand is jaarlijks goed voor zo’n 80.000 euro aan huurinkomsten. De eigenaar was de recent overleden mevrouw Hol uit Loosdrecht. Ze had in haar testament laten opnemen dat het pand na haar overlijden verkocht moest worden en dat de opbrengst zou gaan naar het genoemde Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het Amsterdam UMC.

Geen informatie over de verkoopprijs

Op het pand kon geboden worden. Vandaag is de overdracht aan de nieuwe eigenaar. Verkopend makelaar Molenbeek wil geen informatie geven over de verkoopprijs. Het notariskantoor dat de belangen van mevrouw Hol behartigt, zegt nooit in te gaan op vragen van de media.

