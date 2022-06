Opeens loopt hond Joep weg tijdens het uitlaten, maar dan redt hij een moederloze babyzwaan uit het water

De hond had nadat hij teruggevonden werd door zijn baasje, een jong zwaantje in zijn bek. IJskoud en drijfnat legde Joep het beestje op de grond. De moeder was helaas weggegaan zonder haar jong.

Nadat de dierenambulance was gebeld, ligt de pul nu te dobberen in de couveuse van Stichting Opvang Utrecht. Het is nu nog even wachten totdat het jong helemaal is opgeknapt. De baby heeft inmiddels een naam gekregen: Fred.