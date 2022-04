Open Joodse Huizen: Annemarie vindt dat oorlogsverhalen nooit vergeten mogen worden

Open Joodse Huizen wordt dit jaar weer georganiseerd in Utrecht, kun je vertellen wat het programma inhoudt? „Elke dag kom je langs plekken waarvan je niet weet wat er zich in de oorlog heeft afgespeeld. We vertellen verhalen van de Joodse burgers en verzetslieden uit die tijd. Zij hadden net als jij en ik een normaal leven totdat de oorlog uitbrak.”

Kun je wat vertellen over de verhalen die gedeeld zullen worden op de diverse locaties?

„Een van de locaties is de Gertrudisschool, naast de Gertrudiskerk. In de oorlogstijd was het een grote parochie van de Rivierenwijk en Dichterswijk waar wel duizend katholieke gezinnen woonden. Er is een dagboek van een kapelaan teruggevonden, over de Hongerwinter. Hij heeft met hulp van de pastoor driehonderd Joodse kinderen kunnen onderbrengen in Twente.