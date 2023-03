Openbaar Ministerie verwijdert aantekening op strafblad Zembla-journalist na aanhouding in UMC

Geuronder­zoek vertraagt woningbouw bij Douwe Egberts fabriek: ‘Ramen dichtdoen heeft geen zin’

Normaal is de geur van koffie een welkom begin van de dag. Maar rondom de Douwe Egberts fabriek in Utrecht zorgt het aroma van vers gebrande bonen voor problemen: een nieuwbouwproject is erdoor vertraagd. ,,Je kan de ramen wel dichtdoen, maar dat heeft echt geen enkele zin.”