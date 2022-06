Opgelet! Catharijnesingel bijna maand dicht voor verkeer

Op dat stuk komt een nieuwe rijbaan te liggen. Het is onderdeel van de werkzaamheden aan de Catharijnesingel. Daardoor is het in de zomer mogelijk om langs de singel te lopen en over een nieuw fietspad te fietsen. Ook wordt de weg door de binnenstad een 30 kilometer-zone, komen er bomen en lantaarns bij en verandert het wegdek van asfalt naar klinkers.