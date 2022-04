Opgepast! Nu ook wolf gespot in Den Dolder

De afgelopen weken kwamen er verschillende meldingen binnen bij organisatie Wolf in Nederland. ,,De afgelopen maanden is het aantal meldingen flink toegenomen. Specifiek in de afgelopen weken lijkt er een wolf, of eventueel meerdere, rond te zwerven in de regio Amersfoort. Of dit om hetzelfde dier gaat is nog onbekend”, aldus Maurice La Haye.