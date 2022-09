Ophalen van grofvuil gaat 20 euro kosten in Zeist

Het invoeren van een voorrijtarief voor grofvuil in Zeist is niet nieuw. In 2016 besloot de gemeenteraad al eens tot een proef. Twee jaar later moest heel Zeist 10 euro betalen voor het laten ophalen van grofvuil. Toen in sommige wijken grofvuil illegaal aan de straat werd gezet, werd de maatregel teruggedraaid.