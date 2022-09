Opknapbeurt voor straten rond winkelcentrum Overvecht, situatie voor voetgangers wordt veiliger

Mariska kreeg kanker tijdens haar zwanger­schap, nu gaat het beter: ‘Maar de ziekte ligt altijd op de loer’

Ze is 34 weken zwanger als ze hoort dat ze lymfeklierkanker heeft. Tien dagen later komt het zoontje van Mariska Boshoven (nu 47) ter wereld. Ze schreef er een boek over. Hoewel ze ‘schoon’ was, stond in de week van de boeklancering haar wereld wéér op de kop.

