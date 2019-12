Oplichting met 'fout' bezorgd pakketje in Culemborg: fraudeur ontkomt na worsteling

Vanaf zondag in Leidsche Rijn: dwalen door een kerstbomen­dool­hof

14:09 Heb je altijd al met je geliefde willen ronddwalen door een doolhof van kerstbomen, dan is dit je kans. Zondag is de opening van het pop-upkerstbomendoolhof op het Brusselplein in Leidsche Rijn. Ruim 750 echte kerstbomen vormen het magische labyrint van 1000 vierkante meter groot.