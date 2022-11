Opluchting bij sportclubs over afblazen plannen nieuwbouw politie: ‘Dit kan niet in Driebergen’

Utrechtse Heuvelrug wil niet meewerken aan de nieuwbouwplannen van de Landelijke Eenheid in Driebergen. De politietop had daarvoor een deel van het sportcomplex De Woerd nodig, maar het gemeentebestuur wil de sportaccommodatie niet splitsen. De politie wil graag in Driebergen blijven, maar wordt nu mogelijk buiten de gemeentegrens geduwd.

In maart van dit jaar presenteerde de politie een plan voor nieuwbouw naast de A12 in Driebergen. De huidige gebouwen zijn gedateerd en voldoen niet meer aan de (veiligheids)eisen van deze tijd. De politie had voor de nieuwbouw haar oog laten vallen op naastgelegen sportvelden van een aantal sportclubs. Eén of meer verenigingen zouden dan moeten verhuizen.

Niet aanvaardbaar

Dat wil het gemeentebestuur niet. ,,Wij vinden het heel belangrijk dat de sport bij elkaar blijft”, zegt wethouder Gerrit Boonzaaijer ,,En ook de verbinding met sporthal Hoenderdaal moet blijven. De zoektocht naar een nieuwe locatie voor de sport heeft niets opgeleverd. Voor ons is dit niet aanvaardbaar. Er zijn geen alternatieve en zekere locaties voorhanden voor de sportvelden en sportverenigingen.”

Bovendien kunnen deze plannen verkeerstechnisch voor veel problemen zorgen, aldus Boonzaaijer. ,,Het verkeer op de Hoofdweg vlakbij de hoofdingang loopt nu al geregeld vast. Met een uitbreiding van de locatie zou het alleen maar drukker worden. Daarnaast zou het aantal vierkante meters kantooroppervlakte toenemen en dat wil de provincie niet.”

Quote Vertrek zou een kapitaal­ver­nie­ti­ging zijn. Hans van Vugt, Bestuurslid FC Driebergen

De clubs op het sportpark, FC Driebergen, Dalto, Pink Panthers, DTC, Aurora, en de kinderdagverblijven reageren opgelucht. ,Al zijn we nooit in paniek geweest, want wij hadden het volste vertrouwen dat we gewoon konden blijven”, zegt bestuurslid Hans van Vugt van FC Driebergen. ,,Vertrek zou een kapitaalvernietiging zijn. We hebben allemaal mooie kantines en kleedkamers. Ik begrijp de politie, maar het kan gewoon niet in Driebergen.”

Economisch belang niet groot

De gemeente is nog wel op zoek gegaan naar een alternatieve locatie voor de sportclubs. Van Vugt: ,,Dan kwamen we bijna in Doorn uit. En mogelijk buiten de rode contouren en dat wil de provincie niet. Als de politie iets wil, zal het zelf moeten verhuizen. En het economisch belang is nu ook weer niet zo groot. Ik denk dat niet meer dan 5 procent in Driebergen woont. Kijk maar eens hoe vol de parkeerplaats staat. Bovendien zou de infrastructuur drastisch aangepakt moeten worden. Het is van de baan, maar wij, als samenwerkende verenigingen, hadden niets anders verwacht.”

Quote Ons werd al snel duidelijk dat de plek meer is dan een paar sportvel­den Dennis Janus, Woordvoerder Landelijke Eenheid

De politie is teleurgesteld, maar wil wachten met een nieuwe stap op het definitieve besluit van de gemeenteraad in februari 2023. ,,Voorop gesteld hebben we begrip voor het advies van het college na het onderzoek”, aldus woordvoerder Dennis Janus. ,,Na ons verzoek zijn we direct met de gebruikers in gesprek gegaan. Ons werd al snel duidelijk dat de plek meer is dan een paar sportvelden. Het is een plek waar de hele gemeenschap samenkomt om te sporten, muziek te maken en te ontmoeten. Daar willen we niet lichtzinnig mee omgaan.”

Onze insteek is hier te blijven

De Landelijke Eenheid heeft behoefte aan een nieuwe centrale locatie. Janis: ,,Om ons specialistisch en dynamisch werk te kunnen uitoefenen. Wij zouden heel graag in Driebergen blijven. Onder meer vanuit de historie, de bereikbaarheid en centrale ligging. We wachten het raadsbesluit af. Als dat negatief uitvalt, gaan we in gesprek de gemeente over de toekomst van de Landelijke Eenheid in Driebergen om te zien wat er dan wel mogelijk is. Een vertrek is een mogelijkheid, maar onze insteek is om hier te blijven. Het is nog te vroeg om aan een verhuizing te denken. Ik wil nog niet vooruit lopen op een besluit in februari.”

