Opmars PVCV blijft voortduren: ‘Eigenlijk doen we gewoon hetzelfde als voor de winterstop’

Deze legendari­sche Utrechtse popband werd wereldbe­roemd vanwege een James Bondfilm

Van een museum wil Ferenc Mulder niet spreken, want dat klinkt zo oubollig. Liever heeft hij het over The Jets Music Office. Feitelijk is het zijn The Jets-mancave, waarin hij de roemruchte geschiedenis levend houdt van Utrechts meest legendarische beatgroep uit de jaren 60. Toch is voor hem nu het moment gekomen een tijdperk af te sluiten.