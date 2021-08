Opnieuw 13 jaar celstraf geëist voor ‘spotter’ in liquidatie Nieuwegeinse spyshopmedewerker

Bewoners van Culemborg­se ecowijk gevolgd in tv-programma Typisch

19 augustus Het tv-programma Typisch van BNNVARA is neergestreken in Culemborg. Vanaf 30 augustus kan heel Nederland kennismaken met ecowijk EVA Lanxmeer, want daar ligt de komende weken de focus van de programmamakers. Het is overigens niet voor het eerst dat Culemborg het decor is voor een realityserie.