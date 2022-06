Opnieuw dreigbrief en explosief op auto in IJsselstein, nu wél een ontploffing

COLUMN Jerry dacht een écht stukje van Paleis Lofen te winnen, helaas liep het anders

Gewoonlijk kun je als deelnemer aan een quiz witgoed winnen, een all-inclusive midweekje voor twee personen naar Antalya of een leuk geldbedragje. Maar in dit geval stond er iets veel mooiers op het spel: een origineel stuk van Lofen, het palacio imperatoris in Traiecto, ofwel het goeddeels verdwenen keizerlijke paleis in Utrecht.

8 juni