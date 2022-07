Opnieuw explosie bij woning in Hoef en Haag, woningen ontruimd

Bij een woning in Hoef en Haag heeft vanmorgen een explosie plaatsgevonden. De politie doet onderzoek. De toegangsweg vanuit Vianen naar Hoef en Haag is vanwege het lopende onderzoek voorlopig afgesloten, meldt burgemeester Sjors Fröhlich.

Omwonenden hoorden een harde knal en al snel bleek dat het weer foute boel was. Het is de tweede ontploffing binnen één maand. Bij de explosie vanochtend in de Hagesteinsestraat is niemand gewond raakt, maar de schrik zit er goed in. De omliggende huizen werden ontruimd en straat is afgezet. Specialisten van het Team Explosievenverkenning van de politie zijn ter plaatse om onderzoek te doen. Vanwege het lopende onderzoek is de toegangsweg vanuit Vianen naar Hoef en Haag voorlopig afgesloten.

Op 2 juli vond bij een woning aan de 2e Poortstraat in Hoef en Haag ook al een explosie plaats. Een dag later, op 3 juli werd een woning in Tienhoven getroffen. Onduidelijk is nog of er een verband is tussen deze gebeurtenissen.

Opgevangen in stadsbus

Bewoners van de ontruimde huizen werden opgevangen in een stadsbus. Inmiddels zijn de meeste van hen terug naar hun woning. Alleen de buren van de explosiewoning verblijven voorlopig elders. Burgemeester Sjors Fröhlich van gemeente Vijfheerenlanden bracht vanochtend in alle vroegte een bezoek aan het rampgebied. Hij laat op Twitter weten dat de bewoners en omwonenden enorm zijn geschrokken. De getroffen woning is zwaar beschadigd.

Volledig scherm Omwonenden van de explosiewoning, moesten hun huizen tijdelijk verlaten en werden opgevangen in een nabijgelegen stadsbus © Koen Laureij

