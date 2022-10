Opnieuw steekincident onder Utrechts bollendak

Klimaatac­tie Extinction Rebellion bij ING Utrecht trekt bekijks, maar verloopt volgens politie gemoede­lijk

Het ING Huis aan de Lange Viestraat in Utrecht is zaterdagmiddag door actievoerders van Extinction Rebellion als ‘crime scene’ afgezet met tape. Dat gebeurde in Utrecht tegelijk met 11 andere ING-kantoren door het hele land. De activisten protesteren tegen het beleid van ING om ‘op grote schaal de fossiele industrie te blijven financieren’.

29 oktober