Oproep burgemeester Sharon Dijksma: ‘Wees een ambassadeur van Utrecht’

Tussen de treinen in het Spoorwegmuseum hield de in december 2020 benoemde Dijksma voor het eerst een nieuwjaarstoespraak voor een grote groep mensen. ,,Eindelijk, zou ik willen zeggen.’’

Dijksma noemde Utrecht een ‘fijne stad, waar we de menselijke maat koesteren’. ,,Maar tegelijkertijd hoort Utrecht ook bij de vier grote Nederlandse gemeenten, met alle uitdagingen en rauwe randjes die daarbij horen.’’ Volgens de burgemeester hoort bij deze status ook dat Utrechters soms iets groter mogen denken over zichzelf. ,,Dat we op sommige terreinen koploper durven zijn en ons afvragen: waar maken wij nu het verschil? Waar maken we ons breed?’’