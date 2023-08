Optimisme overheerst op regenachtige Open Dag: ‘Zevende? Nee, FC Utrecht wordt kampioen!’

Van sommige fruitbomen is er nog maar één op de hele wereld en die staat in IJssel­stein

Wat is de fruithoofdstad van Europa? In het stadje zelf hebben veel inwoners er geen weet van, maar het is toch echt IJsselstein — en dus niet Tiel. Nergens anders vind je in de openbare ruimte zo'n grote en bijzondere fruitcollectie als hier.