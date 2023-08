Opvallende keuze: profvoetballer Jordy van der Winden duikt na bierglasincident op bij vierdeklasser

M. (29) moet van justitie de cel in, maar niemand lijkt te weten waarom: ‘Alleen omdat ik zwart ben?’

,,Dus alleen omdat hij zwart is, zit hij hier?”, vraagt de advocaat van Utrechter E. aan de rechtbank. Volgens justitie was hij de persoon die een groepje mannen onder bedreiging van een vuurwapen in Leusden op de knieën liet zitten. Maar aangifte en harde bewijzen? Die lijken te ontbreken. Hoe een bizarre rechtszaak tot hoge emotie leidt bij de advocaat: ,,Dat dit kan in Nederland..."