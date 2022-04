Organisatie te lang in onzekerheid door corona: derde keer streep door Geinbeat festival

Een festival organiseren is zo makkelijk nog niet, zeker niet met alleen maar vrijwilligers. Toen het evenement aan de Middengaarde in Nieuwegein vorig jaar zo kort op de daadwerkelijke dag tóch niet doorging, was dat voor de organisatoren van Geinbeat zo‘n domper dat ze het dit jaar niet meer aandurfden. ,,We waren allemaal uit het veld geslagen,” zegt Riny Kooijman, voorzitter van Geinbeat,. ,,maar het was een kwestie van uithuilen en opnieuw beginnen, dachten we.”