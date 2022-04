Otto en Enny Doornenbal gedecoreerd: ‘Mijn vrouw trekt de kar en ik duw mee’

De autorijschool van Otto Doornenbal is een begrip in Maartensdijk en omgeving. Sinds 1963 helpt hij chauffeurs op weg. ,,Recentelijk heb ik nog een nieuwe lesauto gekocht. Ik vind het vreselijk leuk om te doen. Je kunt het vak uitoefenen om den brode, maar ik wilde er wat bij doen. Daarom ben ik mij gaan bezighouden met veilig verkeer.”

Otto was jaren actief binnen de Biltse tak van Veilig Verkeer Nederland. Dat deed hij samen met zijn echtgenote Enny. ,,Mijn vrouw trekt de kar en ik duw mee.” Ze organiseerden onder andere verkeersexamens voor scholieren, cursussen voor ouderen en speciale scootmobieltrainingen. Enny vertelt: ,, Ik ben zelfs drie jaar voorzitter, penningmeester én secretaris geweest. In die tijd zijn de activiteiten enorm gegroeid. Het meest trots ben ik op het feit dat alle basisscholen verkeersles geven en dat ze allemaal meedoen met het examen.”

Om de tuin geleid

Onlangs nam het koppel afscheid. Vandaag werden zij op koninklijke wijze beloond. Voortaan gaan ze door het leven als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Enny werd op slinkse wijze om de tuin geleid. ,,De nieuwe voorzitter en een bestuurslid vroegen mij of ik nog één keer de verkeersdiploma’s wilde uitreiken. Het plan was om na afloop ergens een kopje koffie te drinken. Onderweg naar het restaurant namen we ineens een andere route. Hier is iets niet in orde, dacht ik meteen.”