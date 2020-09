Oud-aartsbisschop kardinaal Ad Simonis (88) overleden

Eén bezoeker ging wel acht keer: Walk the Li­ne-rondleidin­gen zijn succes (en nu ook genomi­neerd)

1 september Walk The Line, een Corona-proof tourconcept door het Utrechtse TivoliVredenburg is met meer dan 10.000 bezoekers een succes. Dinsdag is ook bekend geworden dat Walk The Line is genomineerd voor een NPO 3FM Award.