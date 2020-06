Oud Avro-dj (65), die wordt verdacht van runnen jongensbordeel in Utrecht, moet straf in cel afwachten

van wieg tot graf Geen feest was compleet zonder Ronald, die geheel onver­wachts overleed

19:30 In de rubriek Van wieg tot graf vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Deze keer het levensverhaal van Ronald van der Laan (1963 - 2020). Ronald, die plotseling aan een hartinfarct overleed, was de gangmaker van elk feest. Als deejay of gewoon als vrolijke feestvierder met de bekende droge humor.