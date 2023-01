Oud-burgemeester van Cothen en Langbroek Theo Bunjes (85) overleden

Oud-burgemeester Theo Bunjes van Langbroek en Cothen is op 85-jarige leeftijd in zijn woonplaats Ermelo overleden. In de jaren 70 en 80 was hij burgemeester van deze toen nog zelfstandige gemeenten.

In Langbroek en Cothen kennen de inwoners de burgemeester vooral als een beminnelijke en erudiete man, die een passie had voor de geschiedenis van beide dorpen. Zo werkte hij mee aan een boekje over Langbroek in de Tweede Wereldoorlog. Dat onderwerp boeide hem.

Kort na zijn benoeming tot burgemeester nam hij in 1975 het initiatief de jaarlijkse dodenherdenking op de begraafplaats naast de kerk op De Brink in ere te herstellen. Dat gebeurt nog altijd bij het oorlogsmonument ter nagedachtenis aan de vijf gevallenen uit Langbroek en waar ook verzetsheld Piet de Springer begraven ligt.

De passie voor de geschiedenis van Cothen en Langbroek deelde hij met zijn vrouw Loes, die pentekeningen maakte van markante punten in de dorpen.

Burgemeester in twee dorpen

Pieter Theodorus Bunjes werd geboren in het Zeeuwse Oosterland. Hij was actief in de Christelijk Historische Unie (CHU), later in het CDA. Via de gemeentesecretarie van Waddinxveen belandde hij in Langbroek. Daar volgde hij in 1975 Adriaan van Dobben de Bruijn op als burgemeester.

In Cothen nam hij een jaar later de ambtsketen over van Wim Peters. Tot 1989 was hij de eerste burger in beide dorpen. De laatste drie jaar deed hij als waarnemend burgemeester Vinkeveen en Waverveen erbij, totdat die gemeenten werden samengevoegd tot de nieuwe gemeente De Ronde Venen.

In 1989 werd Bunjes burgemeester van Ermelo. Landelijke bekendheid kreeg hij er 1998 door beelden van lekkende tenten, die werden gebruikt voor de opvang van vluchtelingen. Tot zijn vervroegde pensionering in 2000 bleef hij burgemeester.

