Oud en nieuw in de hospice: ‘Het is gewoon duidelijk, dit is de laatste. Klaar’

De eerstgebo­ren Utrechter van 2020 heet Daniël

16:52 De eerste, althans in het ziekenhuis, geboren Utrechter van 2020 heet Daniël. Hij kwam in de nieuwjaarsnacht ter wereld om twaalf minuten over drie in het geboortecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn. Dat meldt het ziekenhuis.