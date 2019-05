Oud ijzer in Veenendaalse achtertuin blijkt bom uit Tweede Wereldoorlog te zijn

Bruinekreeft is net verhuisd naar de Bachlaan in Veenendaal. In zijn achtertuin groef hij een gat van twee meter diep voor zijn koikarpers. Daarbij stuitte de loodgieter op een stuk staal. Hij zag er geen gevaar in en legde het verderop in de tuin. ,,Dat was een paar weken geleden’’, zegt Bruinekreeft. ,,Ik wist niet beter dan dat het een stuk ijzer was. Ik zou het later wel in een container gooien.”