Oud-wethouder ‘zeikt’ over openbare toiletten in Zeist: ‘Maar wat heeft hij zelf in al die jaren gedaan?’

Binnen de Zeister politiek is ruzie ontstaan over een tekort aan openbare toiletten. De VVD wijst naar oud-wethouder Marcel Fluitman (CDA) en verwijt hem gebrek aan daadkracht. De partij is verbaasd dat Fluitman zich als raadslid nu druk maakt voor deze voorzieningen. Want volgens de liberalen schoof hij als wethouder indertijd VVD-vragen over openbare toiletten ‘onder het kleed’.