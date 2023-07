Oude tijden herleven: overbieden op koophuis begint weer gewoon te worden in regio Utrecht

Riool is schoon, maar of Bep (88) nu gevrij­waard blijft van een poep- en piesover­stro­ming is onduide­lijk

In opdracht van woningcorporatie Portaal heeft de Riool Reinigings Service (RRS) deze week met een camera het riool gecontroleerd bij de tien verdiepingen hoge flat aan de Scharlakendreef in Utrecht. Daar zag een van de bewoners eerder deze week de ontlasting van buurtbewoners voorbijdrijven in haar woning.