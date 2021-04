Ouders brachten kinderen doodleuk om 22.00 uur naar illegaal feest: allemaal op de bon

Amper tijd om te eten of te ontspannen, doorwerken tot half drie 's nachts: ‘Ik ben trots op ons, hou vol!’

7 april 15 december zaten we voor het laatst samen in een klaslokaal voor een les. Dat is alweer een seizoen geleden. Ongelofelijk. Alleen tijdens toetsen op school zien we elkaar in het echt, maar dan kun je niet bijkletsen. Bovendien worden we na de toets direct uit het gebouw en van het schoolplein geveegd. Begrijpelijk, maar wel jammer. Kortom: ik mis mijn klasgenoten onderhand best wel.