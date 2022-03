Oumou (40) werd ontvoerd en mishandeld, nu doet ze haar 4e studie: ‘Ooit wil ik er een boek over schrijven’

Alle partijen willen huizen bouwen, maar voor wie? ‘Partij die zich het meest hard maakt, krijgt onze stem’

Een sociale huurwoning? Over tien jaar bent u de eerste. Huren in de vrije sector? Dat wordt dringen (en dokken). En een koopwoning? Zorg eerst maar voor een gigantische zak geld. Ook in IJsselstein is geen verkiezingsthema zo belangrijk als de crisis op de woningmarkt.

17:00