Ov-staking ‘bloedirritant’, maar er is ook begrip bij reizigers: ‘Chauffeurs mogen best wat meer verdienen’

Als de baby huilt slaan bij Ahmad (22) de stoppen door, hij breekt haar ribbetjes en probeert haar te wurgen

Een jonge moeder denkt dat haar acht maanden oude baby in vertrouwde handen is bij haar dan 22-jarige vriend. Maar terwijl zij elders borrelt, slaan in haar woning in Austerlitz bij hem de stoppen door. Hij slaat het meisje, poogt haar te wurgen, gooit haar hardhandig op bed, wil haar verstikken met een deken en slaat zo hard dat al haar ribbetjes breken. Ze overleeft het wonder boven wonder.

