Over 100 dagen racen wielerprofs Vuelta door Utrecht: ‘Een van de belangrijkste wielersteden ter wereld’

Spaanse inspectie op donkere parkeer­plaats moet laatste hobbels voor veilige Vuelta wegnemen

Nog een hobbeltje hier of een paaltje daar: het zit ’m nog in de kleine details, maar de route van de Vuelta in Utrecht is bíjna helemaal veilig voor de renners. Een Spaanse Vuelta-delegatie is deze week Utrecht om het hele parcours te doorlopen. ,,Nog twee kleine drempeltjes, verder ligt het allemaal klaar.”

8 februari