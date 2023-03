Overal betaald parkeren in Utrecht: op deze datum is jouw buurt aan de beurt

Waarom Utrecht invoering van betaald parkeren in héle stad per se wil doorzetten

Over zo’n twaalf jaar moet er in heel Utrecht betaald worden voor een parkeerplaats. Het plan roept niet alleen veel vragen, maar óók woede op: niets zo onpopulair als een belastingverhoging. Waarom wil Utrecht dit koste wat kost doorzetten? Vijf vragen en antwoorden over de omstreden maatregel (waarover de gemeenteraad nog een besluit moet nemen).