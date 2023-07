Overlast door drank en drugs in Utrecht groter dan in rest van Nederland

MET VIDEO En weer is het raak: AH-filiaal in Utrecht Lunetten voor de derde keer overvallen

Het Albert Heijn filiaal aan de Hondsrug in Utrecht Lunetten is vanavond weer overvallen. De afgelopen twee weken werd het filiaal al twee keer eerder overvallen, waarna het vanavond rond 19.30 uur weer raak was. De politie spreekt van een zorgelijke situatie. ‘Er werken veel jonge mensen in zo’n supermarkt, dus dit is gewoon heel erg vervelend.’