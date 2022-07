Overlast flitsbezorgers wordt steeds groter: 117 klachten bij gemeente Utrecht

Het aantal overlastmeldingen dat binnenkwam over flitsbezorgers Flink en Gorillas is in de afgelopen maanden iets toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Utrecht. Over flitsbezorger Flink werd in totaal 93 keer geklaagd, over Gorillas kwamen 24 overlastmeldingen binnen.

Flitsbezorgers (bedrijven die snel boodschappen leveren) Flink, Gorillas en Getir zijn alledrie actief in Utrecht. Hun bijbehorende darkstores, de panden die worden gebruikt om voorraad te houden en niet toegankelijk zijn als winkel, staan op verschillende locaties in Utrecht. Flink exploiteert darkstores aan de Amsterdamsestraatweg en de Nobelstraat, Gorillas aan de Gansstraat en Westerdijk en Getir aan het Wolvenplein en de Beneluxlaan.

Over deze darkstores en over de bezorgers zelf komen geregeld overlastmeldingen binnen bij de gemeente Utrecht. Denk aan klachten over afval, geluidsoverlast of fietsen die in de weg staan. Dat geldt met name voor flitsbezorger Flink: over de vestiging op de Amsterdamsestraatweg werd in het afgelopen jaar 61 keer geklaagd. De vestiging werd zelfs tijdelijk gesloten – iets wat nog steeds het geval is. Over de locatie op de Nobelstraat kwamen 32 meldingen binnen, meer dan eerder dit jaar.

Gehandhaafd

Volgens een woordvoerder van de gemeente betekent dit vooralsnog niet dat Flink de deuren moet sluiten aan de Nobelstraat. ,,Maar in het uiterste geval is dat wel een mogelijkheid. De omgeving van de Nobelstraat en Nobeldwarsstraat ervaart regelmatig overlast van deze flitsbezorger en dit neemt proporties aan die we niet willen. Deze overlast nemen we als gemeente serieus en willen we voor omwonenden zoveel mogelijk wegnemen.’’ Sinds maart wordt er dan ook gehandhaafd in de omgeving.

Ook omwonenden van een vestiging van flitsbezorger Gorilla’s zijn het zat. In mei riepen ze de gemeenteraad op om de overlast en verloedering in de buurt aan te pakken. De teller van het aantal klachten over Gorillas staat inmiddels op 24: er kwamen zeventien overlastmeldingen binnen over de vestiging op de Gansstraat, en zeven over de darkstore op de Westerdijk.

Over de vestiging van flitsbezorger Getir op het Wolvenplein werd zes keer geklaagd, en over de vestiging op de Beneluxlaan géén een keer.

