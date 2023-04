Overlast in Lombok houdt aan, cameratoezicht met drie maanden verlengd

indebuurt.nl Niet 1, maar 3! Deze bakkerij opent drie nieuwe vestigin­gen in Utrecht

Koop je graag brood bij de bakker? Op drie plekken in Utrecht is een nieuwkomer geopend: Bakker van Maanen. Je vindt de bakkerij in Oog in Al, winkelcentrum Rokade in Zuilen en Parkwijk.