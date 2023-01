Overlastgevers Bollendak hebben zich nu naar deze wijk verplaatst: ‘Ik loop ander rondje met mijn hond’

Steekpar­tij onder het Utrechtse Bollendak: verdachte rende met ‘enorm vleesmes’ tussen het publiek door

Een felle ruzie tussen twee Algerijnse asielzoekers op het Utrechtse stationsplein mondt in september van dit jaar uit in een steekpartij, waarbij de mannen met messen in de hand tussen het winkelend publiek door rennen. De 32-jarige verdachte B. zou een ‘enorm vleesmes’ bij zich hebben gehad, zo blijkt vrijdag in de Utrechtse rechtbank.

9 december