Overleden Fleetwood Mac’s Christine McVie krijgt eerbetoon vanaf de Dom

Met McVie, die 79 werd, is opnieuw een groot artieste heengegaan. De zangeres-toetseniste-componiste kwam in 1970 bij Fleetwood Mac, tot dat moment een bluesrockband. Toen enkele jaren later ook zangeres Stevie Nicks en gitarist Lindsey Buckingham zich bij de band voegden, werd de basis gelegd voor de popformatie die enkele jaren later met het album Rumours een wereldhit scoorde.

Van die plaat speelt Fiebig het nummer Songbird. De andere nummers die op het carillon zijn te horen zijn Say You Love Me van het album Fleetwood Mac en Everywhere en Little Lies, beide van albumTango in The Night.

Prince, Avicii, Kraftwerk en andere grote namen

Het is al jaren gebruik dat Malgosia Fiebig een muzikaal eerbetoon brengt als muzikale grootheden het tijdige voor het eeuwige verwisselen. Onder andere Prince, Avicii, Florian Schneider (Kraftwerk), Ennio Morricone, Little Richard, Eddie Van Halen en Meat Loaf werden op passende wijze herdacht. Daarnaast sluit ze aan bij de actualiteit onder de levenden, zoals toen de Amerikaanse band Sparks in Utrecht optrad of het Franse elektropopduo Daft Punk ophield te bestaan.