Overleden man in Utrechtse woning, recherche sluit misdrijf niet uit

Zo ziet de vernieuwde Burgemees­ter Reiger­straat eruit: meer ruimte voor fietsers, auto nu écht te gast

Het is zover: de vernieuwde Burgemeester Reigerstraat in Utrecht is klaar. Waar de fietser zich in de afgelopen jaren steevast te gast voelde en de stoep werd ‘opgeduwd’ door auto’s, lijken de rollen nu dan écht omgedraaid. Toch zijn er volgens sommigen ook nadelen. ,,Een doosje wegbrengen of je familie even gedag zeggen met de auto is wel een probleem geworden.”

13 april