Overleden persoon aangetroffen in water op bedrijventerrein in Utrecht

Een interne bloeding en blauwe ontlasting, kat Boo overlijdt na vergifti­ging: ‘Schrokken ons helemaal lam’

Katten en hun baasjes in Noordoost De Bilt moeten oppassen: verschillende dieren zijn de afgelopen tijd spoorloos verdwenen of een ‘onverklaarbaar snelle dood’ gestorven. Daarvoor waarschuwt de wijkvereniging. Een van die overleden katten is Boo. ,,Degene die dit heeft gedaan. kan rekenen op een fikse boete.”

10 juni