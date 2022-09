Overleden persoon aangetroffen op de Cambridgelaan in Utrecht

Wildwest­ach­ter­vol­ging na mislukte plofkraak eindigt op vlucht­strook bij Utrecht: tweetal wordt nog gezocht

De politie is dringend op zoek naar twee mannen die de benen namen na een wildwestachtervolging die eindigde in Utrecht, in april dit jaar. De mannen scheurden met 240 kilometer per uur over de weg na een mislukte plofkraak en loosden hun auto op de vluchtstrook.

20 september