Overleden persoon gevonden in Wijk bij Duurstede, politie doet onderzoek

De politie heeft de weg afgezet, de recherche onderzoekt of er is van een ‘droevig ongeluk of een misdrijf', aldus de politie. Omdat het lichaam in het water ligt, assisteert de brandweer bij het onderzoek. Volgens een woordvoerder van de politie is er verder nog niks te melden over de vondst. De overledene zou in de buurt van restaurant Kwalitaria aan de Hordenweg gevonden zijn.