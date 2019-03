Overleden persoon in water blijkt man uit Amsterdam

Bewoners Nieuwegein­se wijk Fokkesteeg kiezen kunstpro­ject

20:11 Een kunstwerk van en voor de buurt. Dat is het ideaal van buurtbewoners in de wijk Fokkesteeg in Nieuwegein. Komende maandagavond gaan ze met drie kunstenaars in gesprek over een nieuw kunstwerk dat symbool moet staan voor vernieuwing in de wijk en de buurt kleur moet geven.