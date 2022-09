Overleden persoon te water gevonden in Veenendaal

EVEN VRAGEN AAN De Dom, de Prins Clausbrug of de Inktpot: in deze winkel vindt je dit jaar échte Utrechtse kerstbal­len

De Dom, het stadhuis of de Inktpot bungelend in de kerstboom: De Utrechtse winkel Utrechtse grachten heeft sinds kort echte Utrechtse kerstballen in de schappen liggen. Eigenaar André Blom over de originele ballen en of hij ze zelf in zijn kerstboom gaat hangen. Even vragen Aan: André Blom.

10:00