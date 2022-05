Overlijden Sis van Rossem maakt veel los: ‘Zij had overal schijt aan, daar ben ik haar dankbaar voor’

Boekhandelaar Rico Pettinga in Wijk bij Duurstede was ‘ontdaan en verdrietig’ toen hij van haar overlijden hoorde. ,,Ze kwam geregeld in de zaak. Ze sprak altijd met luide stem en nooit stak ze haar mening onder stoelen of banken. Ze was eigenzinnig, maar met een leuk gevoel voor humor. Haar eerlijkheid was haar charme. Nét voor corona heeft ze bij ons haar gebundelde columns uit de Maarten! gesigneerd. Verhalen over kunst, maar ook over het dagelijks leven. Dat speelde zich weliswaar voor een groot deel af in Wijk bij Duurstede, maar ik heb toch de indruk dat zij in haar woonplaats liever anoniem door het leven ging.’’