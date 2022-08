Oversteken of pinnen zonder iets te zien? In Zeist kun je dat nu ervaren: ‘Geen grapje in het donker’

Ervaren hoe het is om blind te zijn en een boodschap te moeten doen. Het kan nu in Zeist, waar bij Bartimeús de Beleving is te bezoeken, vertelt Tamara Visser van Accessibility, onderdeel van het instituut dat er al meer dan 100 jaar is voor mensen die blind of slechtziend zien.

Beleven hoe het is om niet te zien, hoe werkt dat?

,,Je krijgt een stok en uitleg hoe je daarmee loopt. En dan stap je een volledig donkere ruimte in. Met een opdracht. Bijvoorbeeld: ‘vind het schaap op de kinderboerderij’ of ‘ga pinnen’. Er is een geleidelijn, je hoort auto’s en een rateltikker die aangeeft dat je kunt oversteken. Je ruikt wat zaken, je kunt verschillende ondergronden tegenkomen. Je hoort water, kunt een brug ervaren. Je moet er maar op vertrouwen dat het goed gaat.”

Spannend.

,,Wij zorgen ervoor dat alles veilig blijft en daarbij helpt onze ervaringsdeskundige. Die is in het donker in het voordeel tegenover ziende mensen en is aanwezig voor als iemand in paniek raakt. Het is geen grapje in het donker, maar bedoeld om bewustwording te creëren.”

Waarom is de Beleving belangrijk?

,,Staar, glaucoom. Slechtziend ben je in alle gevallen waarbij een normale bril niets oplost. Als je werkt aan visuele toegankelijkheid, doe je dat niet alleen voor de ruim 300.000 mensen met een visuele beperking maar voor iedereen. Zeker met de ouder wordende samenleving is het heel prettig als we daar met z’n allen aan werken.”

Voor wie is dit dan vooral bedoeld?

,,Het is een kennistool, waarmee we ons vooral richten op organisaties die toegankelijker willen zijn voor mensen met een visuele beperking. Zelf ervaren maakt je bewuster, creatiever. Je merkt dat je kunt denken in oplossingen in plaats van in problemen.”

En als andere mensen de Beleving willen ervaren?

,,Op accessibility.nl staan tijden waarop je je kunt inschrijven om deel te nemen.”

