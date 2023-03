Overval op filiaal Kruidvat in Utrechtse wijk Overvecht, politie maakt jacht op dader

Parveneh had ooit een succesvol­le bruidszaak in Iran, nu betovert ze Nederland met haar trouwjur­ken

Bruid in spé met een droomjurk in gedachten? Beschrijf de trouwjapon of neem een plaatje mee en Parveneh Javadi (40) brengt ’m moeiteloos tot leven. Haar eigen droom? Ooit weer net zo'n succesvolle zaak met bruids- en avondmode runnen als ze ooit deed, in het centrum van haar geboortestad Teheran.