Overvaller Albert Heijn in Lunetten ontkomt na greep in kassa: ‘Impact op omstanders is groot’

Utrecht in 1851 De allereer­ste postzegels van Nederland zijn meer dan 150 jaar uit en komen uit... Utrecht!

Op 27 december 1851 verschenen de allereerste postzegels van Nederland. Deze werden gedrukt bij ’s Rijks Munt op de Neude. Van de oorspronkelijke drukplaat heeft de Utrechtse lithograaf, fotograaf én postzegelverzamelaar Joh. A Moesman in 1895 herdrukken gemaakt. Daar was niet iedereen even blij mee…