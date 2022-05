Overvaller bedreigt caissière en gaat met hakbijl kassa te lijf in Jumbo Overvecht

In een wit gewaad worden de zondes van Man­di-aanhangers afgewassen in de Lek: ‘Je voelt je heel gek’

Gekleed in een wit gewaad worden de zondes van de Mandi-aanhangers afgewassen en meegevoerd in de Lek, terwijl de rabi een gebed prevelt. Zo‘n duizend Mandeeërs, een uitstervende religie, uit heel de wereld komen woensdag bijeen in Tull en ‘t Waal voor hun jaarlijkse doopceremonie. ,,Na afloop voel ik me herboren.”

18 mei